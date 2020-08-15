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На шахте в Коми погибли четыре горняка из-за обрушения конвейера

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Авария на шахте "Воргашорская" в Коми унесла жизни нескольких горняков, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"На шахте обрушилась надземная постройка с ленточным угольным конвейером. Из-под завалов без признаков жизни извлечены четыре горняка", - рассказал он.

Позже в пресс-службе МЧС России подтвердили агентству гибель горняков в Коми.

"В республике Коми на территории шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода), соединяющего здания погрузки и сортировки, - сказали в ведомстве. - В результате обрушения погибли четыре человека".

В МЧС добавили, что тела погибших извлечены спасателями из-под завалов. Работы по разбору обрушившейся конструкции продолжаются.

Шахта "Воргашорская" принадлежит АО "Воркутауголь".

АО "Воркутауголь" входит в "Северсталь Ресурс" и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов.

Коми Воргашорская Воркутауголь

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