"Воркутауголь" связала ЧП в Коми с нарушением техники безопасности

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Причиной обрушения галереи углеподачи на шахте "Воргашорской" в Коми в субботу, по предварительным данным, стало нарушение требований техники безопасности, сообщила пресс-служба компании "Воркутауголь".

Трагедия произошла во время демонтажа перекрытия при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи. Четыре человека подрядной организации получили травмы, не совместимые с жизнью.

Как добавили в пресс-службе, ведется расследование обстоятельств происшествия.

Об аварии на шахте "Воргашорская" в Коми ранее "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

По данным МЧС России, тела погибших извлечены спасателями из-под завалов.