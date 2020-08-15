"Воркутауголь" связала ЧП в Коми с нарушением техники безопасности
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Причиной обрушения галереи углеподачи на шахте "Воргашорской" в Коми в субботу, по предварительным данным, стало нарушение требований техники безопасности, сообщила пресс-служба компании "Воркутауголь".
Трагедия произошла во время демонтажа перекрытия при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи. Четыре человека подрядной организации получили травмы, не совместимые с жизнью.
Как добавили в пресс-службе, ведется расследование обстоятельств происшествия.
Об аварии на шахте "Воргашорская" в Коми ранее "Интерфаксу" сообщил информированный источник.
По данным МЧС России, тела погибших извлечены спасателями из-под завалов.
Шахта "Воргашорская" принадлежит АО "Воркутауголь".
АО "Воркутауголь" входит в "Северсталь Ресурс" и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России.
ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов.