В Коми после гибели четырех человек на шахте завели уголовное дело

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В республике Коми по факту гибели четырех человек на шахте "Воргашорская" возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу пресс-служба СК РФ.

Дело расследуется по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Как рассказали в пресс-службе, по данным следствия, 15 августа на территории шахты "Воргашорская" при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи, соединяющей здания погрузки и сортировки угля, произошло обрушение галереи. В результате происшествия погибли четыре работника подрядной организации, осуществлявшей работы по демонтажу сооружения, отметили в СК.

По его данным, устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают следователи, криминалисты. Осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели.

Ранее пресс-служба компании "Воркутауголь" (входит в дивизион ПАО "Северсталь") сообщила, что на шахте "Воргашорской" в субботу произошло обрушение галереи углеподачи, четверо работников подрядной организации погибли.

В компании также отметили, что предварительно причиной трагедии могло стать нарушение требований техники безопасности.