Глава Башкирии пообещал пока не проводить разработку горы Куштау

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Руководитель Башкирии Радий Хабиров пообещал, что гора Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение.

"Уходит БСК (Башкирская содовая компания - ИФ), уходите вы. И я даю слово здесь, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение", - сказал он у подножия горы в воскресенье.

В свою очередь, член Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества (СПЧ) Руслан Валиев, который находится у горы Куштау, сообщил "Интерфаксу", что большинство протестующих согласились покинуть лагерь.

"Несмотря на отдельные возгласы, дополнительные вопросы, по большому счету, резолюция была принята, - сказал он. - Прямо сейчас передо мной колонна идет".

По его словам, Хабиров предложил, чтобы ушла большая часть протестующих, но некоторые из них, а также сотрудники полиции могут остаться для наблюдения за действиями Башкирской содовой компании.

"То есть сначала сода и большая часть силовиков, остается небольшая группа активистов и полиции, наблюдают за всем этим. Когда все уходят, уходит полиция", - сказал он.

Также, по словам Валиева, глава республики пообещал проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов при задержании активистов.

Протесты у горы Куштау начались с 3 августа, после того как БСК приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки.

Активисты не пускали на гору тяжелую технику, накануне палаточный лагерь выступающих против разработки горы был разрушен, компания начала строить забор вокруг площадки из металлической сетки и колючей проволоки. По данным адвоката Гаруфуллы Япарова, порядка 80 человек были доставлены в отдел полиции, об этом также сообщил один из задержанных.

В воскресенье, по данным телеграм-каналов и сообщениям очевидцев, на Куштау приехало несколько тысяч человек, собиравшихся провести субботник. Активисты прорвали забор, восстанавливают разрушенный лагерь, укрепляют его баррикадами.

Общественный порядок поддерживают сотрудники Росгвардии, они, по данным пресс-службы ведомства, не применяют спецсредств.

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