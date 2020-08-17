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Результаты испытаний вакцины от коронавируса подадут в научный журнал

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса будут поданы в научный журнал в понедельник, 17 августа, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Уже в начале следующей недели мы планируем подать большую статью по результатам клинических исследований вакцины", - сказал Гинцбург в интервью "Интерфаксу".

На вопрос о том, в какой журнал планируется подать статью, ученый ответил: "Есть предложения от ряда серьезных журналов, которые уже хотят опубликовать. Не российские международные, возможно, даже американские".

Он объяснил, что в России всегда публикация результатов клинических испытаний происходит после получения регистрации препарата, чтобы не влиять на мнение экспертов, предлагающих Минздраву зарегистрировать или отказать в регистрации. Кроме того, в момент начала испытаний на общедоступных сайтах был опубликован "дизайн исследований", а также можно было "познакомиться и с самим препаратом, как он сконструирован".

В настоящее время на вакцину получен патент, и еще по крайней мере в 150 странах идет процесс международного патентования данного препарата, напомнил ученый.

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