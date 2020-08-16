Вакцинацию от сезонного гриппа в Москве начнут 1 сентября

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Вакцинация от сезонного гриппа в этом году в Москве начнется раньше.

"В прошлом году мы привили около 7 миллионов москвичей, это огромный объем. В этом году этот объем как минимум надо повторить, единственное сделать его раньше, поэтому начнем с 1 сентября", - сообщил в эфире канала "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил столичный градоначальник, массовая вакцинация могла предотвратить еще большее распространение вирусных заболеваний прошедшей весной.

"Возможно, что это нас спасло от каких-то еще больших пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус", - сказал Собянин.