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Предвыборный съезд демократов в США стартовал онлайн

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В США в понедельник, 17 августа, открывается Национальный съезд Демократической партии, который из-за пандемии коронавируса в этот раз пройдет в онлайн-режиме.

Конвенция запланирована на четыре дня. Согласно расписанию, в понедельник сторонники Демократической партии ждут выступлений политика Берни Сандерса и супруги экс-президента Мишель Обамы, а также губернатора Эндрю Куомо, сенатора Эми Клобучар.

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На вторник запланированы выступления лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, бывшего госсекретаря США Джона Керри, члена палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес, бывшего президента Билла Клинтона и супруги кандидата в президенты Джилл Байден.

В среду, как ожидается, выступят экс-президент Барак Обама, а также сенатора Элизабет Уоррен, спикер Нэнси Пелоси, сенатор Камала Харрис, ставшая претенденткой на пост вице-президента от Демократической партии США. Также на конвенции в этот день выступит популярная певица Билли Эйлиш и исполнительница и актриса Дженнифер Хадсон.

На последний день конвенции - четверг - запланировано выступление кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Он должен официально сообщить, что согласен представлять Демократическую партию на ноябрьских президентских выборах. Также выступят сенатор Кори Букер, бывший кандидат в президенты Пит Бутиджич, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Обычно конвенции проводятся партиями в штатах, которые традиционно считаются неопределившимися, какого из кандидатов двух основных сил в США поддерживает большинство жителей штата. Съезды в таких штатах проводятся, чтобы склонить на свою сторону как можно больше избирателей.

Хроника 09 января 2018 года – 17 августа 2020 годаВыборы в США - 2020
США

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