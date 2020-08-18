Сандерс предупредил о деградации США в случае переизбрания Трампа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор-демократ Берни Сандерс предупредил, что переизбрание Дональда Трампа на посту президента США может привести к краху достигнутого страной прогресса.

"Если Дональд Трамп будет переизбран, весь достигнутый нами прогресс окажется под угрозой. В своей основе эти выборы направлены на сохранение нашей демократии. В течение нынешнего президентского срока немыслимое стало нормой", - сказал он, выступая на съезде Демократической партии. Как ожидается, съезд должен поддержать выдвижение кандидатом в президенты экс-вице-президента Джо Байдена.

Сандерс, который соперничал с Байденом в ходе предвыборных дебатов демократов, назвал президентские выборы 2020 года "самыми важными в новейшей истории" США.

"В ответ на беспрецедентный набор кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нам нужен беспрецедентный ответ - движение, как никогда ранее, людей, готовых встать и бороться за демократию и порядочность, а также против жадности, олигархии и фанатизма", - считает сенатор.

Бывшая первая леди страны Мишель Обама в своем выступлении поддержала Байдена, занимавшего должность вице-президента при Бараке Обаме.

"Он глубоко порядочный человек, руководствующийся верой. Он был потрясающим вице-президентом. Он знает, что нужно, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну", - сказала она.

В поддержку Байдена также высказался губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"Теперь нам нужен такой же хороший лидер, как и наш народ. Лидер, который обращается к лучшему в нас, а не к худшему. Лидер, который может объединять, а не разделять. Лидер, который может поднять нас, а не сломить. Я знаю этого человека. Я работал с этим человеком. Я видел его талант. Я видел его силу. Я видел его боль, и я видел его сердце. Этот человек - Джо Байден", - заявил Куомо.

Национальный съезд Демократической партии, который из-за пандемии коронавируса в этот раз проходит онлайн, стартовал в понедельник.

Перед открытием съезда Байден заявил, что если его изберут президентом, то он "всегда будет выбирать единство, а не разделение".

"Я беру на себя ответственность, а не обвиняю других", - заявил он в минувшее воскресенье.

Обычно конвенции проводятся партиями в штатах, которые традиционно считаются неопределившимися, какого из кандидатов двух основных сил в США поддерживает большинство жителей штата. Съезды в таких штатах проводятся, чтобы склонить на свою сторону как можно больше избирателей. Конвенция запланирована на четыре дня.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября этого года.