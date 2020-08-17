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"Билайн" запустил в Петербурге пробный 5G для геймеров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Вымпелком" вместе с Nokia и Qualcomm запустили пилотную зону 5G в Санкт-Петербурге в городском пространстве "Севкабель порт". Как передает корреспондент "Интерфакса", там будет можно протестировать сети пятого поколения на популярных играх в облачном сервисе Beeline Gaming и специальной игры в виртуальной реальности.

Зона 5G впервые будет развернута в Петербурге на долгое время и ее смогут протестировать обычные пользователи.

Для ее организации "Вымпелком" использует коммерческое оборудование Nokia, в том числе системный модуль и активные антенные системы 5G AirScale и 5G/Wi-Fi роутер на базе модемной радио системы Qualcomm Snapdragon X55. Чтобы продемонстрировать возможности сетей 5G, компания получила временное разрешение на использование частот в миллиметровом диапазоне 26-28 ГГц.

"Вымпелком" на 100% принадлежит VEON и является одним из ключевых активов холдинга, генерируя до 50% общей выручки.

Завод "Севкабель" был основан как мануфактура торгового дома Siemens & Halske в 1879 году, после национализации был переименован в "Северный кабельный завод", впоследствии - "Севкабель". В 2018 году завод в ходе модернизации перенес мощности в цеха на Кожевенной линии, освободив 20% своей общей площади. В сентябре 2018 года здесь начало работу пространство "Севкабель порт", в настоящее время включающее кафе, рестораны, лекторий и офисные площади, концертный клуб и набережную протяженностью 200 м.

Севкабель Вымпелком Билйан Nokia Qualcomm

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