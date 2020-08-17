Прокуратура Башкирии начала проверку из-за конфликта на горе Куштау

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Башкирии начала проверять жалобы, поступающие от участников конфликта на горе Куштау. Об этом сообщил зампрокурора республики Виктор Логинов в понедельник.

"В отношении всех лиц, которые приняли участие (в столкновениях - ИФ), с какой бы стороны они ни были, кого бы ни защищали, какие бы должности ни занимали, безусловно, проводятся проверки", - сказал Логинов на встрече главы региона Радия Хабирова с членами республиканского СПЧ и лидерами общественного мнения.

Логинов добавил, что прокуратура будет работать с представленными участниками конфликта и очевидцами видеозаписями, подтверждающими нарушения прав и свобод.

Между тем комиссия по экологическим правам Совета при президенте по правам человека призвала Генпрокуратуру РФ провести проверку законности рубки леса и начала геологоразведочных работ на горе Куштау. "Призываем Башкирскую Содовую компанию немедленно остановить работы на горе Куштау и приступить к обсуждению ситуации с представителями науки и общественности республики", - говорится в заявлении комиссии.

В СПЧ считают, что "БСК должна в кратчайшие сроки представить проект модернизации предприятия с использованием наилучших доступных технологий, предусматривающий отказ от использования известняка Башкирских шиханов". Комиссия считает "недопустимым применение насилия к мирным гражданам, защищающим национальное достояние, равно как и к сотрудникам силовых структур".

Борьба вокруг шихана

3 августа "Башкирская содовая компания" (БСК) приступила к вырубке леса на горе Куштау для геологоразведки на месторождении известняка (сырья для производства соды). Появление техники и начало вырубки леса вызвали протесты местных жителей. Активисты, разбившие у подножия горы палаточный лагерь, не пускали тяжелую технику.

15 августа лагерь выступающих против разработки горы был разрушен, компания начала строить забор вокруг площадки из металлической сетки и колючей проволоки. Порядка 80 человек были доставлены в отдел полиции. 16 августа противостояние работников компании и приехавших на экологический субботник местных жителей продолжилось, протестующие сломали забор, построили баррикады.

Вечером на Куштау приехал Хабиров, заявивший, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найден компромис, устраивающий все стороны конфликта. Он сказал, что компания уберет технику с горы и попросил активистов покинуть лагерь. В БСК сообщили, что возьмут паузу по работам и в последующем согласятся с решением властей, принятым по поводу горы.

Сырьевая база БСК

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов. Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасы которого практически истощены. Шахтау, наряду с Тратау, Юрактау и Куштау входит в цепочку шиханов (гор).

Содовая компания настаивала, что пригодными для производства ресурсами располагает месторождение Тратау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории. Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям компании.

В случае прекращения работы БСК Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды, более того, российские потребители вынуждены будут импортировать эту продукцию из-за рубежа, заявлял ранее первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

В 2018 году врио главы Башкирии Хабиров принял решение о разработке Куштау. АО "Сырьевая компания" (входит в БСК) в августе 2019 года получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывала начать разработку нового месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет.