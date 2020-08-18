В башкирском Ишимбае на фоне ситуации с горой Куштау прошел митинг

Участники несанкционированного митинга потребовали отставки главы райадминистрации

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В понедельник, 17 августа, перед зданием администрации Ишимбайского района Башкирии прошел несанкционированный митинг на фоне ситуации с разработкой горы Куштау, участники мероприятия требовали отставки главы администрации района Азамата Абдрахманова, сообщил Абдрахманов на своей странице в соцсети.

По его словам, участие в акции приняли в основном не местные жители, среди которых было "немало радикально настроенных молодых людей, предположительно, нетрадиционного религиозного течения". Также он заявил, что во внутренний двор администрации было заброшено несколько петард.

"Это был не стихийный митинг, а запланированная и продуманная акция. Все роли были распределены заранее - активные участники и организаторы знали свое дело. Не обошлось и без провокаций. Во внутренний двор администрации было заброшено несколько петард", - написал он.

Как следует из видеозаписей в социальной сети, собравшиеся на несанкционированный митинг требовали отставки Абдрахманова.

В свою очередь один из активистов, выступающих против разработки Куштау, Григорий Горовой также сообщил агентству "Интерфакс", что митинг был организован, чтобы скомпрометировать защитников горы.

"Везде (в социальных сетях - ИФ) призывали идти на митинг с фейковых страниц. Народ явно провоцировали на нарушение закона. Это (делали - ИФ) провокаторы, чтобы подставить защитников Куштау. Нам, защитникам Куштау, это не выгодно. Мы пошли на переговоры, дали слово", - сообщил он.

По словам Горового, ему неизвестно, чтобы кто-то из знакомых ему защитников горы принял участие в акции.

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в Ишимбай приехали порядка 200-300 человек.

"Сегодня приехало совсем не ишимбайцев 200-300 человек, встали с яйцами, помидорами перед администрацией главы (...), бросали петарды во двор", - сообщил он на встрече с членами республиканского СЧП и лидерами общественного мнения в понедельник.

По данным Хабирова, некоторые из участников митинга были задержаны и будут наказаны.

Между тем, член Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества (СПЧ) Зульфия Гайсина сообщила, что ранее в ходе массовых протестов против разработки месторождения известняка на горе Куштау были задержаны от 70 до 90 человек.

"Цифры варьируются от 70 до 90 человек. Необходимо содействие прокуратуры, чтобы цифры были точные. МВД нам таких сведений не предоставляет, несмотря на то, что пытаемся поднять личные связи", - сказала она в понедельник во время встречи главы республики с членами СПЧ и лидерами общественного мнения, посвященной проблеме Куштау.

При этом, добавила Гайсина, ей известно точное число подвергнутых административному аресту граждан и их местонахождение.

"Это 34 человека, они содержатся в Аургазинскм ИВС, ИВС города Ишимбай, спецприемниках Салавата и Стерлитамака", - сказала член башкирского СПЧ.

Представители СПЧ намерены обжаловать протоколы об административном правонарушении, составленные в отношении граждан, однако жалобы удалось передать не во все отделы.

"Мы смогли передать жалобы в Аургазинский район и Стерлитамак, но с Ишимбаем и Салаватом у нас проблема. Хотелось бы, чтобы нас сопроводил представитель прокуратуры, чтобы мы могли беспрепятственно передать жалобы, и суд начал их рассматривать", - сказала она.

Ранее сообщалось, что задержаны около 80 протестующих, из них десять суд арестовал на срок от 10 до 15 дней. Глава республики Радий Хабиров в минувшее воскресенье пообещал активистам, что постарается, "чтобы больше арестов не было". Он заверил, что поручит подготовить документы для обжалования составленных протоколов, но звонить судьям и требовать отменить принятые решения не будет. Задержанные, которые подозреваются в насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, должны быть наказаны, отметил Хабиров.

3 августа "Башкирская содовая компания" (БСК) приступила к вырубке леса на горе Куштау для геологоразведки на месторождении известняка (сырья для производства соды). Появление техники и начало вырубки леса вызвали протесты местных жителей. Активисты, разбившие у подножия горы палаточный лагерь, не пускали тяжелую технику.

15 августа лагерь выступающих против разработки горы был разрушен, компания начала строить забор вокруг площадки из металлической сетки и колючей проволоки. Порядка 80 человек были доставлены в отдел полиции. 16 августа противостояние работников компании и приехавших на экологический субботник местных жителей продолжилось, протестующие сломали забор, построили баррикады.

Вечером того же дня на Куштау приехал Хабиров, заявивший, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найден компромисс, устраивающий все стороны конфликта. Он сказал, что компания уберет технику с горы и попросил активистов покинуть лагерь. В БСК сообщили, что возьмут паузу по работам и в последующем согласятся с решением властей, принятым по поводу горы.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов. Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасы которого практически истощены. Шахтау, наряду с Тратау, Юрактау и Куштау входит в цепочку шиханов (гор).

Содовая компания настаивала, что пригодными для производства ресурсами располагает месторождение Тратау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории. Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям компании.

В случае прекращения работы БСК Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды, более того, российские потребители вынуждены будут импортировать эту продукцию из-за рубежа, заявлял ранее первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

В 2018 году врио главы Башкирии Хабиров принял решение о разработке Куштау. АО "Сырьевая компания" (входит в БСК) в августе 2019 года получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывала начать разработку нового месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет.