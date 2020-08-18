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Следом за митрополитом Кубанским Исидором умер его брат и личный секретарь

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Краснодаре скончался личный секретарь митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, сообщила во вторник пресс-служба Кубанской митрополии.

"В результате осложнений после тяжелой болезни 17 августа на 76 году жизни отошел ко Господу личный секретарь митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерей Владимир Кириченко", - говорится в сообщении.

Протоиерей Владимир Кириченко был родным братом умершего в начале августа митрополита Исидора (в миру Николай Кириченко).

Как сообщалось, глава Кубанской митрополии Исидор 8 августа скончался от осложнений, связанных с коронавирусом. Похоронен в Воскресенском приделе Екатерининского кафедрального собора Краснодара.

Временным управляющим Екатеринодарской епархии назначен митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Краснодарский край РПЦ

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