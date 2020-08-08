Митрополит Кубани скончался от коронавируса

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - От осложнений, связанных с коронавирусом, скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, сообщил в субботу утром в своем телеграм-канале заместитель управляющего делами патриархи епископ Савва.

Митрополиту Исидору было 79 лет. Он был из поколения никодимовцев - духовных чад знаменитого Ленинградского митрополита Никодима, к которым относится и патриарх Кирилл.

На протяжении десяти лет - с 1977 по 1987 год - возглавлял Архангельскую кафедру, после чего стал правящим архиереем Кубани, пробыв на этой кафедре 33 года.

Также с 2008 года он был председателем Высшего общецерковного суда.