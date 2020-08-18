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Петербургский суд отменил штраф за одиночный пикет у здания КС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Городской суд Петербурга признал незаконным привлечение к административной ответственности координатора "Открытой России" Анастасии Бураковой за акцию против поправок в Конституцию, сообщил адвокат Александр Передрук.

Дело направлено в Октябрьский районный суд на пересмотр.

15 марта Буракову задержали у Конституционного суда на акции "Похороны Конституции". Активисты возлагали к зданию цветы, а также проводили одиночные пикеты.

Как рассказывал "Интерфаксу" информированный источник, мероприятие посчитали несогласованным, протоколы составили на 24 участника. В июне Октябрьский суд оштрафовал Буракову на 10 000 рублей за нарушение правил пикетирования.

Акция против поправок к Конституции в Москве

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Открытая Россия Анастасия Буракова Петербург Октябрьский суд Конституция

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