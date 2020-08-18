В Перми вынесли приговор фигурантам дела "о кукле Путина"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Перми во вторник вынес обвинительные приговоры двум местным жителям, которые в 2018 году установили в центре города манекен с маской президента РФ Владимира Путина, еще одного суд оправдал.

"Шабарчину назначили наказание в виде лишения свободы два года с отбыванием в колонии общего режима, Васильеву – один год условно, Эткина суд оправдал", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в Ленинском районном суде.

Как сообщается на сайте суда, молодые люди обвинялись по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Суд с марта рассматривал так называемое уголовное дело о кукле Путина. Согласно данным на сайте суда, на скамье подсудимых было три человека: Александр Шабарчин, Александр Эткин и еще один обвиняемый, чьи персональные данные не раскрывались.

По данным местных СМИ, в 2018 году в центре Перми был установлен манекен с маской действующего президента РФ Путина. В этом же году в соцсетях была размещена видеозапись, на которой запечатлено как посторонние люди реагируют на привязанный к столбу манекен.

Во время судебных разбирательств несколько раз устраивались одиночные пикеты в поддержку подсудимых.