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СПЧ попросил Минюст уточнить статус "массовых одиночных пикетов"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", участников которых задерживают полицейские, ссылаясь на указы, связанные с пандемией. Об этом говорится в докладе об "Уроках эпидемии" с точки зрения прав и свобод.

Протесты в Москве

"Уроки" в Петербурге представил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Следует также отметить расширительное толкование органами власти и полицией города Москвы положений законодательства о массовых мероприятиях", - говорится в документе.

Правозащитники напомнили об Илье Азаре, который вышел 26 мая с одиночным пикетом на Петровку к зданию ГУ МВД Москвы в поддержку арестованного "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова и получил 15 суток ареста. После этого 28-31 мая Петровку 38 пикетировали активисты и журналисты, и их также задерживали.

"Сотрудники полиции, трактуя данные пикеты, как массовые мероприятия, проведение которых запрещено в период режима повышенной готовности, проводили задержания граждан с доставлением в отделы полиции. Очевидно, что нахождение граждан в заполненных автозаках в течение нескольких часов создало более высокие риски заражения COVID-19, чем их стояние в одиночных пикетах на открытом воздухе", - говорится в докладе.

В связи с этим Совет призвал Минюст и суды разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", а также статус граждан, находящихся в "очереди на одиночный пикет".

По итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору было поручено проанализировать практику применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, обратив внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан, напомнили в СПЧ.

На сайте Минюста был опубликован пресс-релиз с выводом о том, что введенные ограничения отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан. Вместе с тем, текст "составлен на основе неких аналитических материалов, которые в открытом доступе отсутствуют", отмечают авторы доклада.

"Таким образом, Совет констатирует, что у значительной части юридического и правозащитного сообществ сохраняются сомнения в законности ряда ограничений конституционных прав и свобод граждан в период пандемии", - отмечается в докладе.

Задержанные пикетчики считают, что одиночный пикет не является массовым мероприятием и не нарушает ни законы, ни укз мэра Сергея Собянина, который запретил любые массовые мероприятия при режиме самоизоляции. Одиночные пикеты указ не запрещал. В МВД считают наоборот.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева высказала мнение, что одиночных пикетчиков задерживают, ссылаясь на законы о массовых акциях или указ Собянина, поскольку проблема не урегулирована законодательно и ее нужно урегулировать.

Омбудсмен Татьяна Москалькова обратила внимание, что бывают разные ситуации. В одних возникают пикетные очереди, в которых стоят люди с одинаковой символикой, одинаковыми призывами и чуть ли не в одинаковой одежде, что похоже на массовое мероприятие. В других задерживают людей, когда к одиночному пикетчику подходит прохожий, чтобы прочитать, что на плакате, и в полиции тут же расценивают ситуацию как публичное массовое мероприятие. Москалькова считает, что нужно проблему обсудить.

Задержания у здания МВД в Москве

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СПЧ Валерий Фадеев Москва коронавирус МВД Илья Азар Владимир Воронцов

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