Журналистам "Эха Москвы" отменили часть штрафов за одиночные пикеты

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Объединении административно-технических инспекций Москвы отменили штрафы в 4000 рублей, ранее назначенные журналистам "Эха Москвы" Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву за выход на одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара. Об этом рассказал их адвокат Калой Ахильгов.

ОАТИ и суд ранее оштрафовали Плющева и Фельгенгауэр за нарушение режима повышенной готовности 28 мая. Тогда они пытались встать в одиночных пикетах у здания ГУ МВД Москвы на Петровке в знак солидарности с журналистом и муниципальным депутатом Ильей Азаром, который получил 15 суток ареста за такой же пикет в поддержку "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Журналисты считают, что одиночные пикеты не нарушают ограничений, введенных в Москве в связи с режимом повышенной готовности, поскольку указ мэра запрещал только массовые мероприятия.

Ахильгов сообщил, что назначенные штрафы были обжалованы у руководства ОАТИ, которое 13 августа ответило, что штрафы отменены. Из копии решения ОАТИ следует, что правонарушения журналистов признаны малозначительными, им объявлено устное замечание.

Адвокат также обжаловал решения Тверского суда, который оштрафовал Плющева на 10 000 рублей, а Фельгенгауэр - на 18 000 рублей за нарушение правил пикетирования на Петровке.

"Мы только недавно получили копии постановлений Тверского суда, соответственно, и жалобы поданы недавно, даты рассмотрения пока нет", - отметил он.

Вместе с журналистами "Эха" на Петровке 28 мая был задержан главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов. Он также был оштрафован ОАТИ на 4000 рублей и Тверским судом - на 15 000 рублей.