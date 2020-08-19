Роспотребнадзор назвал контролируемым прирост случаев COVID-19 в Крыму

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Рост выявляемых случаев заражения коронавирусом в Крыму не носит взрывного характера, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская журналистам в среду.

"Несомненно, вы видите по цифрам, что у нас отмечается рост заболеваемости. Цифры, которые мы регистрируем еженедельно, отличаются от тех, о которых мы говорили в апреле, мае и июне... Но ситуация сегодня не носит взрывного характера, она оценивается как контролируемая", - сказала Пеньковская.

Она уточнила, что с июня количество тестов на COVID-19 выросло в три раза, 46% инфицированных переносят заболевание бессимптомно. Несмотря на рост числа зараженных, в Крыму достаточно свободных коек - 43%, медики продолжают госпитализировать всех инфицированных.

Вспышек заражения в санаториях и детских лагерях удалось избежать, добавила руководитель управления. "Есть заносы в организации, но они все купируются в рамках одного инкубационного периода. Это единичные случаи заболевания", - подчеркнула она.

За два месяца специалисты Роспотребнадзора проверили 300 проб воды из моря и аквапарков на возбудителя COVID-19. Все они показали отрицательный результат.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1 833 человек, 24 пациента умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 14 августа - 51. Между тем за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 36 новых случаев заражения.