Крым снова обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Число выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом впервые превысило 50.

"За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 - при скрининге здорового населения", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в субботу.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян.

Всего с начала года в Крыму выявлено 1 715 COVID-положительных. 19 пациентов умерли, 1 190 выписаны с выздоровлением.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 9 августа - 48 инфицированных, до этого 5 августа - 39 случаев.