Титов счел маловероятным повторное закрытие предприятий из-за COVID-19

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Повторное введение запретов на работу бизнеса в случае второй волны пандемии коронавируса маловероятно, полагает уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов.

"Государство и люди уже научены первой волной. И таких спонтанных, резких решений по закрытию (предприятий - ИФ), я думаю, уже не допустят. Я оцениваю один к десяти возможность каких-то опять запретительных мер", - заявил Титов на пресс-конференции в Челябинске в среду.

Предприниматели, по его словам, считают, что их бизнес не выдержит второй волны запретительных мер. "Всех (предпринимателей - ИФ) волнует ужасно - будет ли вторая волна и будет ли закрытие на второй волне. Они говорят, что второй раз они не выдержат, если опять прекратится бизнес", - сказал Титов.

Он отметил, что в советский период был опыт борьбы с эпидемиями без запретительных мер. "Академическое сообщество в самом начале говорило о том, что мы проходили много эпидемий, все это было хорошо регламентировано, и были меры, которые не требовали закрытия. Я надеюсь, что возобладает разум и закрытия не будет", - резюмировал Титов.

Ранее в среду заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные власти не планируют снова закрывать предприятия и вводить карантинные ограничения из-за коронавируса. "На сегодняшний момент для этого никаких предпосылок", - подчеркнул Ефимов.