В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы не планирует снова закрывать предприятия и вводить карантинные ограничения из-за коронавируса, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, чиновники замечают появление таких слухов и считают эту тенденцию странной.

"У нас ни в коем случае нет таких планов, - заверил Ефимов. - На сегодняшний момент для этого никаких предпосылок".

По его словам, сейчас в столице ситуация с заболеваемостью и занятостью коек остается стабильной, хотя город готов к любому развитию событий.

13 августа мэр Сергей Собянин комментировал "слухи бесконечные" о возвращении режима самоизоляции после 15 сентября. По его словам, эти слухи "просто поражают своей устойчивостью", хотя он не раз говорил, что никаких планов на этот счет нет. Мэр также высказывал мнение, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве еще долго снижаться не будет и будет оставаться в пределах 650-700 новых случаев за сутки.

За последние сутки в регионе подтвержден 691 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 254 448 случаев коронавируса.