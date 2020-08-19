Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 19.08В России 937 321+4 828В мире 22 136 954+255 096

В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы не планирует снова закрывать предприятия и вводить карантинные ограничения из-за коронавируса, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пандемия коронавируса

По его словам, чиновники замечают появление таких слухов и считают эту тенденцию странной.

"У нас ни в коем случае нет таких планов, - заверил Ефимов. - На сегодняшний момент для этого никаких предпосылок".

По его словам, сейчас в столице ситуация с заболеваемостью и занятостью коек остается стабильной, хотя город готов к любому развитию событий.

13 августа мэр Сергей Собянин комментировал "слухи бесконечные" о возвращении режима самоизоляции после 15 сентября. По его словам, эти слухи "просто поражают своей устойчивостью", хотя он не раз говорил, что никаких планов на этот счет нет. Мэр также высказывал мнение, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве еще долго снижаться не будет и будет оставаться в пределах 650-700 новых случаев за сутки.

За последние сутки в регионе подтвержден 691 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 254 448 случаев коронавируса.

Отмена режима самоизоляции в Москве

13
Хроника 09 января – 19 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин Влади мир Ефимов коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом

Врач порекомендовал Ефремову бросить курить

ДТП с участием Михаила Ефремова

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

День города в Москве отметят 5-6 сентября

День города в Москве отметят 5-6 сентября

В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

Несколько человек пострадали при пожаре в общежитии вуза в Москве

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов не смог явиться в суд

Ефремов не смог явиться в суд

Мэрия Москвы запретит агрегаторам такси работать с нарушителями ПДД

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В московском метро погиб мужчина

В московском метро погиб мужчина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');