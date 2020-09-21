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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:48Заразились
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В РАНХиГС не ждут катастрофы в случае повторного локдауна в России

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Повторное введение ограничений из-за коронавируса не будет иметь чрезвычайно негативных последствий для экономики, считает доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления Уральского института управления - филиала РАНХиГС при президенте Роберт Акьюлов.

Экономический кризис

"Во время первой волны сформировались механизмы адаптации экономических субъектов, населения к условиям самоизоляции, развиваются направления интернет-торговли, дистанционного образования, электронных платежей в финансовой сфере, в отношениях между участниками рынка. Поэтому есть высокая вероятность того, что вторая волна эпидемии, конечно, негативно скажется на социально-экономической ситуации, но к катастрофическим последствиям (. . .) не приведет", - сказал эксперт "Интерфаксу".

По его словам, в случае второй волны экономике понадобится "лишь более длительный период для восстановления".

"Вероятность второй волны достаточно высокая, но, учитывая способность формирования у популяции группового иммунитета, проявления болезни, скорее всего, будут менее выраженными, и летальность от заболевания среди населения снизится", - считает Акьюлов.

В случае повторного ухудшения эпидемиологической обстановки он допускает остановку промышленного производства, рост безработицы, снижение уровня доходов населения, падение потребительского спроса на товары и услуги, а также банкротство субъектов малого предпринимательства.

В целом же с экономической точки зрения ситуацию с коронавирусом в настоящий момент в стране эксперт оценивает как "достаточно неопределенную".

К примеру, дефицит федерального бюджета в первом полугодии превысил 1,5 трлн рублей, к концу года этот показатель может вырасти, сказал Акьюлов.

"Признаков стабилизации экономики пока не наблюдается: промышленное производство в стадии замедления, рынок углеводородного сырья стабилизировался, но не растет. При этом другие потребительские рынки просели, за исключением продовольственного ритейла, который незначительно вырос", - добавил эксперт, отмечая, что небольшой рост наблюдается на рынке строительной индустрии - во многом за счет повышения доступности ипотечных кредитов.

Ситуация в регионах УрФО в целом отражает состояние экономики страны в целом. Некоторые отличия наблюдаются в городах-миллионниках - Екатеринбурге и Челябинске, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, сказал Акьюлов. Так, в округах уже сейчас отмечаются признаки восстановления экономической активности населения, предприятий, активизировалась сфера торговли и услуг, "которая является бессменным драйвером выхода из кризисной ситуации, как это было неоднократно в новейшей истории России", добавил он.

По его словам, если сравнивать ситуацию в экономике регионов Урала с федеральными центрами (Москва и Московская область, Санкт-Петербург), то на Урале "ситуация выглядит более сложной".

"В малых городах, в сельской местности регионов ситуация остается неблагоприятной: помимо роста безработицы, низких показателей бюджетной обеспеченности муниципалитетов, несостоятельности представителей малого бизнеса, нет точек опоры для оживления экономики, наиболее активная часть населения стремится в крупные города", - сказал собеседник агентства.

В целом, в той или иной степени последствия эпидемии наблюдаются во всех регионах УрФО. "Различия лишь в степени выраженности данных проявлений на тех или иных территориях", - сказал Акьюлов, отмечая, что к 1 июля государственный долг Свердловской области составил почти 96,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19 млрд рублей.

"В регионах увеличилась безработица, упал потребительский спрос на товары и услуги, закрываются малые предприятия, увеличилась заболеваемость, смертность населения, продолжает снижаться рождаемость. Увеличивается доля населения с доходами ниже прожиточного минимума", - добавил Акьюлов.

По официальным данным на утро 21 сентября, в России за сутки выявили 6 196 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. В Москве суточный прирост достиг максимума за три месяца 915 заболевших. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 1 109 595 человек, 19 489 заболевших умерли.

В правительстве и в мэрии Москвы ранее заверяли, что не планируют вводить повторные ограничения из-за коронавируса.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 27 января – 21 сентября 2020 годаЭкономический кризис
РАНХиГС Роберт Акьюлов коронавирус УрФО ЯНАО ХМАО Екатеринбург Челябинск Москва Петербург

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