В "Роскосмосе" предпочли не делать поспешных выводов о природе НЛО

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" считают необходимым дождаться результатов исследования ученых, изучающих снятые с борта МКС неопознанные объекты, прежде чем делать какие-либо выводы об их природе, заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Поспешно сейчас сделать какие-то выводы до тех пор, пока ученые и наши в "Роскосмосе", и в ИКИ РАН не скажут свои самые главные слова", - сказал Устименко в эфире телеканала "Россия-24".

"Наш космонавт сделал таймлэпс, вот эту видеосъемку, на которой запечатлены эти пять объектов, соответственно, эти материалы были переданы сюда на землю и было принято решение передать эти материалы специалистам, которые нам скажут, что, по их мнению, это было", - добавил он.

Между тем ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт считает, что НЛО являются, скорее всего, отблесками иллюминаторов самой станции или спутниками системы Starlink компании SpaceX.

Как передает пресс-служба, он пояснил, что скорость, с которой объекты исчезают, связана с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света - Солнца. "Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру. Перемещение пяти объектов в кадре в таком случае - это проекция на наблюдателя, а не действительное их движение", - сказал ученый.

Он подчеркнул, что для подтверждения этой гипотезы надо иметь более точные данные.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, запечатленные объекты вряд ли являются спутниками. Эксперт предположил, что это космический мусор, отделившийся от МКС.

"Пролетающие спутники и обломки их проносятся мимо МКС с такой скоростью, что заметить их невозможно. А вот элементы, которые от МКС отделяются, например, куски вакуумной обшивки, они могут быть большими, легкими, их вполне можно заметить", - сказал "Интерфаксу" Моисеев.

Ранее в среду космонавт Иван Вагнер опубликовал видео, снятое с борта МКС, на котором запечатлена группа из пяти неопознанных объектов. Видеозапись была выполнена во время пролета над Антарктидой.