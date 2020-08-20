Навального подключили к аппарату ИВЛ

К нему в больницу вызвали полицию по требованию его соратников

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Минздраве Омской области подтвердили, что политик Алексей Навальный доставлен в реанимацию одной из больниц Омска. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш рассказала, что он подключен к аппарату ИВЛ.

"Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее о том, что Навальному стало плохо во время полета, он потерял сознание и из-за этого самолет экстренно сел в Омске, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она написала в твиттере, что соратники политика подозревают, что его отравили.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - рассказала она.

В полете он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у Ярмыш салфетку, у него была испарина, сказала она "Эху Москвы".

"Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой — я спросила, поможет ли ему вода; он сказал, что нет. После чего отошел в туалет, после этого потерял сознание", - добавила она.

Позднее она написала в твиттере, что Навальный остается в бессознательном состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. В больницу к нему вызвали полицию по требованию его соратников.