ЦБ не понравилось предложение Минэкономразвития по эмиссии для резидентов САР

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Банк России раскритиковал идею Минэкономразвития сохранить возможность стандартного деления акций на обыкновенные и привилегированные для международных компаний-резидентов российских специальных административных районов (САР), рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией регулятора.

Эту возможность Минэкономразвития предложило на очередном круге обсуждения законопроекта, регулирующего выпуск резидентами САР акций различных типов с разным объемом корпоративных прав, в том числе бумаг, предоставляющих более одного недробного голоса.

Разработка этого документа предусмотрена Дорожной картой "Трансформация делового климата", Минэкономразвития занимается этим уже более года, а осенью 2019 года Банк России согласовал его при условии, что акции резидентов САР не будут делиться на стандартные для России категории - обыкновенные и привилегированные, а только на типы с разным объемом прав.

В нынешней редакции законопроекта, подготовленного Минэкономразвития, нет безусловного отказа от деления на категории. Согласно проекту, до момента принятия международной компанией решения о размещении нескольких типов акций с разным объемом прав, ее акции могут быть как обыкновенными, так и привилегированными, рассказал источник.

ЦБ РФ против такого подхода, свидетельствуют его замечания к новой редакции законопроекта, которые изложил источник "Интерфакса". "Сохранение положений о делении акций на категории до принятия решения о выпуске акций нескольких типов породит сложности в правоприменении", - рассказал собеседник агентства.

К примеру, возможна ситуация, когда у международной компании в обращении окажутся обыкновенные и привилегированные акции, а также акции без определения категории. По мнению ЦБ, из проекта не ясно, какому регулированию должно подчиняться обращение ранее выпущенных обыкновенных и привилегированных акций. Регулятор настаивает на создании механизма, исключающего "деление акций для таких компаний на категории", рассказал источник.

Кроме того, ЦБ предлагает прописать в проекте отказ от деления акций на стандартные категории еще на этапе редомициляции иностранных компаний в САР, если их акции предоставляют разный объем корпоративных прав.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", в ЦБ отметили, что в рамках доработки законопроекта, "среди прочего должны быть решены вопросы применимости нового регулирования к компаниям, уже выпустившим обыкновенные и привилегированные акции, а также определены меры, направленные на возможность реализации акционерами своих прав и исполнения обязанностей, их защиту".

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморcкий край) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Но большой популярностью они не пользуются - сейчас в российских САР около 30 резидентов.

В правительстве готовятся сразу несколько законопроектов, направленных на повышение привлекательности резидентства в САР. В середине августа Минфин обнародовал законопроект о налоговых льготах для международных компаний с иностранными филиалами. В частности, он предлагает применять ставку в 5% налога на дивиденды ко всем международным компаниям, а не только к публичным, как сейчас. Кроме того, он предлагает освободить международные компании от налога на прибыль от деятельности их иностранных филиалов, если последние получают более 80% доходов от операционной деятельности или участвуют в проектах по добыче полезных ископаемых.