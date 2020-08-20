Резидентам САР в России предложили дать право на два варианта эмиссии акций

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило дать международным компаниям-резидентам российских специальных административных районов (САР) возможность выбирать один из двух базовых подходов к эмиссии акций, рассказал источник "Интерфакса".

Они смогут или придерживаться российского стандарта с его двумя категориями акций (обыкновенные и привилегированные) и различными типами "префов", или выбрать выпуск нескольких типов акций с разным объемом прав, уточнил он.

Вступивший в силу с августа 2018 года закон "О международных компаниях и международных фондах" предусматривает, что акции резидентов САР должны делиться на четко определенные категории и типы, а права по ним должны быть идентичными или более широкими, чем у иностранных юрлиц-предшественников.

Вскоре после появления САР Минэкономразвития предложило разрешить их резидентам выпускать различные типы акций с разным объемом корпоративных прав, в том числе предоставляющие более одного недробного голоса.

Однако Банк России осенью 2019 года поддержал эту идею лишь при условии, что акции резидентов САР не будут делиться на стандартные категории - обыкновенные и привилегированные. ЦБ отмечал, что только такой подход даст международным компаниям наибольшую гибкость при выборе подходящего круга прав и будет способствовать цели законопроекта, который должен обеспечивать интересы различных групп акционеров и создавать правовую основу для "многообразия гибких форм участия в уставном капитале".

С тех пор законопроект так и не был внесен в правительство и в Госдуму, его обсуждение остается в рамках межведомственной дискуссии. И в ее рамках Минэкономразвития вновь предлагает новый подход - предусмотреть в законе "О международных компаниях и фондах" два альтернативных варианта эмиссионной политики. Согласно проекту, до момента принятия непубличной международной компанией решения о размещении нескольких типов акций с разным объемом прав, ее акции могут быть как обыкновенными, так и привилегированными, рассказал источник.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России, задумывалась в том числе в качестве антисанкционной меры. Но большой популярностью САР не пользуются - сейчас в российских САР около 30 резидентов.

Сейчас в правительстве готовятся сразу несколько законопроектов, направленных на повышение привлекательности резидентства в САР. В середине августа Минфин обнародовал законопроект о налоговых льготах для международных компаний с иностранными филиалами. В частности, он предлагает применять ставку в 5% налога на дивиденды ко всем международным компаниям, а не только к публичным, как сейчас. Кроме того, он предлагает освободить международные компании от налога на прибыль от деятельности их иностранных филиалов, если последние получают более 80% доходов от операционной деятельности или участвуют в проектах по добыче полезных ископаемых.