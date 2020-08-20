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Патриарх Кирилл совершил первую с начала пандемии COVID-19 поездку

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг совершает первый после начала пандемии COVID-19 визит - предстоятель Русской православной церкви прибыл на Соловки.

Пандемия коронавируса

Планируется, что он совершит осмотр Соловецкого монастыря и примет участие в заседании попечительского совета по восстановлению обители. В пресс-службе патриарха уточнили, что визит проходит с соблюдением всех противовирусных мер. В частности, братия монастыря сдает тесты на коронавирус регулярно.

Вечером в четверг патриарх также совершит всенощное бдение в Троицком соборе Соловецкого монастыря, а утром в пятницу, 21 августа, - божественную литургию.

С начала года это первый визит предстоятеля в епархии РПЦ и второй за пределы Москвы (Московская городская епархия) и области (Московская епархия).

В конце февраля патриарх Кирилл отправлялся в Иорданию на встречу глав и представителей поместных православных церквей по проблеме церковного раскола на Украине.

Патриарх Кирилл РПЦ Коронавирус Соловецкий монастырь

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