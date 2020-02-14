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Всеправославная встреча по "украинскому вопросу" пройдет в Аммане 26 февраля

Всеправославная встреча по "украинскому вопросу" пройдет в Аммане 26 февраля
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Встреча глав и представителей Православных церквей для обсуждения ситуации вокруг создания новой церкви Украины (ПЦУ) пройдет в иорданской столице Амман 26 февраля, сообщил "Интерфаксу" секретарь Отдела внешних церковных связей РПЦ по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Отвечая на вопрос о составе участников этой встречи, священник сказал, что "пока полных данных нет".

Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Ранее РПЦ сообщила, что в иорданской встрече готов участвовать патриарх Кирилл. Кроме того, в пятницу стало известно об участии в форуме сербского патриарха Иринея, а также о том, что своих делегатов на встречу в Иордании направят Румынская и Польская православные церкви.

С инициативой провести в Аммане встречу глав поместных Церквей выступил 21 ноября 2019 года в Москве Иерусалимский патриарх Феофил. Приветствовав эту инициативу, РПЦ в то же время признала, что "для достижения видимых результатов могут понадобиться многие усилия и не одна встреча", о чем заявил "Интерфаксу" на днях замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

"Украинский вопрос"

ПЦУ была создана в декабре 2018 года Константинопольским патриархатом при поддержке тогдашних властей Украины. В течение многих месяцев ее не признавала ни одна из поместных Православных церквей, за исключением Константинополя. Однако прошлой осенью признание пришло от главы и части епископата Элладской церкви, а позже - от Александрийского патриарха, окормляющего православные общины Африки.

По этой причине РПЦ фактически разорвала отношения с Александрийской церковью. Кроме того, в конце ноября патриарх Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.

В конце ноября 2019 года стало известно, что Болгарская православная церковь сделала шаг к признанию ПЦУ.

Игорь Якимчук Амман Иордания РПЦ ПЦУ Украина

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