Российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США над Балтикой

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в среду подняли в воздух истребитель Су-27 на "перехват" над Балтикой самолета-разведчика США, который приближался к границе РФ, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Самолет, приближавшийся к границе РФ, был обнаружен средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заявили российские военные. Американский самолет не нарушил границу России.

Ранее в среду Балтфлот РФ сообщил, что российские военные проводят в Калининградской области учения, в которых задействованы береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Кроме того, маневры проводят подразделения противовоздушной обороны армейского корпуса Балтфлота.

Ранее российские военные неоднократно сообщали о вылетах истребителей дежурных сил ПВО на "перехват" самолетов-разведчиков США и других стран НАТО над Черным морем и Балтикой.