Защита физика Кудрявцева сообщила, что с ним пытаются возобновить следственные действия

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следствие пытается возобновить следственные действия с обвиняемым в госизмене физиком Виктором Кудрявцевым, несмотря на то, что он проходит лечение от онкологического заболевания, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", которое защищает ученого.

"На прошлой неделе следователь Александр Чабан, несмотря на занятость в деле Ивана Сафронова, с медицинской бригадой приехал к Кудрявцеву домой в Королев для медицинского освидетельствования, которое проводится, чтобы установить, может ли обвиняемый участвовать в следственных действиях", - сказали в "Команде 29".

По словам собеседника агентства, согласно заключению медиков, проводить следственные с Кудрявцевым сейчас нельзя.

Он также напомнил, что в прошлом году Кудрявцеву была изменена мера пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде из-за обнаружения у него онкологического заболевания. В настоящее время ученый проходит курс радиотерапии. Защита расценивает эти действия следствия как способ давления на Кудрявцева.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.