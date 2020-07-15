Защита физика Кудрявцева сообщила, что с ним пытаются возобновить следственные действия
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следствие пытается возобновить следственные действия с обвиняемым в госизмене физиком Виктором Кудрявцевым, несмотря на то, что он проходит лечение от онкологического заболевания, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", которое защищает ученого.
"На прошлой неделе следователь Александр Чабан, несмотря на занятость в деле Ивана Сафронова, с медицинской бригадой приехал к Кудрявцеву домой в Королев для медицинского освидетельствования, которое проводится, чтобы установить, может ли обвиняемый участвовать в следственных действиях", - сказали в "Команде 29".
По словам собеседника агентства, согласно заключению медиков, проводить следственные с Кудрявцевым сейчас нельзя.
Он также напомнил, что в прошлом году Кудрявцеву была изменена мера пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде из-за обнаружения у него онкологического заболевания. В настоящее время ученый проходит курс радиотерапии. Защита расценивает эти действия следствия как способ давления на Кудрявцева.
Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.
Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Кудрявцев был задержан летом 2018 года. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.
По информации защиты, ученому вменяется передача секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения, в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics) - с ним ЦНИИМаш работал по программе FP7-SPACE, и Кудрявцев в рамках этой программы курировал от российского института проект TRANSHYBERIAN, связанный с изучением влияния "температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования".
Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники отмечали, что к секретным сведениям физик не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.
В Фон Кармановском институте заявляли, что после тщательного расследования не смогли "найти никаких следов раскрытия секретной информации группой д-ра Кудрявцева в контексте проекта TRANSHYBERIAN".
В 2020 году Московский областной суд приговорил к семи годам колонии ученика Кудрявцева - бывшего начальника ЦТА ЦНИИМаш Романа Ковалева за госизмену. Последний, по некоторым данным признал вину. Сам Кудрявцев, как заявляли его адвокаты, отказался давать показания на Ковалева.