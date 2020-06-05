Дело о госизмене в отношении ученика физика Кудрявцева направлено в суд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, задержанного в 2019 году по подозрению в госизмене, направлено в суд, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Дело Ковалева было выделено в отдельное производство из их общего с Виктором Кудрявцевым дела. Сейчас предварительное расследование по делу Ковалева завершено, оно направлено в суд", - сказал собеседник агентства. По его словам, рассматривать дело Ковалева будет Московский областной суд.

Комментариями следствия и защиты Ковалева по ситуации "Интерфакс" не располагает.

В свою очередь, адвокаты Виктора Кудрявцева - экс-сотрудника ЦТА ЦНИИМаш, учеником которого был Ковалев и которого также обвиняют в госизмене, сообщили "Интерфаксу", что ранее дела ученых действительно были соединены в одно производство, однако в этом году дело Ковалева было выделено из него.

Защита Кудрявцева считает, что Ковалев мог дать признательные показания и заключить сделку со следствием. "Мы не можем определенно сказать, почему это (выделение дела - ИФ) произошло, однако, вероятно, это говорит о том, что Ковалев признал вину или даже заключил сделку со следствием. Самому Кудрявцеву предлагали заключить сделку и дать показания на Ковалева в 2018 году, когда он еще находился в СИЗО, но он отказался", - сказал "Интерфаксу" руководитель правозащитного объединения "Команда 29", адвокат Иван Павлов, защищающий Кудрявцева.

Другой адвокат ученого Евгений Смирнов пояснил агентству, что по делу Кудрявцева расследование продолжается, однако сейчас следственные действия с физиком не проводятся из-за пандемии коронавируса.

Роман Ковалев был задержан и арестован летом 2019 года, Виктор Кудрявцев - за год до этого. Обоим предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Кудрявцеву, по информации его защиты, вменяется передача секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения, в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics) - с ним ЦНИИМаш работал по программе FP7-SPACE, и Кудрявцев в рамках этой программы курировал от российского института проект TRANSHYBERIAN, связанный с изучением влияния "температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования".

Вину Кудрявцев не признает. Его защитники отмечали, что к секретным сведениям физик не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

В Фон Кармановском институте заявляли, что после тщательного расследования не смогли "найти никаких следов раскрытия секретной информации группой д-ра Кудрявцева в контексте проекта TRANSHYBERIAN".

В 2019 году следствие изменило Кудрявцеву меру пресечения с ареста на подписку о невыезде после обнаружения у него онкологического заболевания.

В то же время, что именно вменено Ковалеву - неизвестно. Знакомые Кудрявцева рассказывали "Интерфаксу", что Ковалев также участвовал в проекте TRANSHYBERIAN и, кроме того, курировал от ЦНИИМаш другой проект в рамках FP7-SPACE - SACOMAR, направленный на изучение Марса, головной организацией в котором выступал Немецкий аэрокосмический центр (Deutsches Zentrum fur Luft - und Raumfahrt e.V.) в Кельне.

В 2019 году обвинение в госизмене было предъявлено еще одному сотруднику ЦТА ЦНИИМаш - Сергею Мещерякову. Его дело, рассказывал "Интерфаксу" осведомленный источник, с делом Кудрявцева и Ковалева не связано.