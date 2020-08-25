Гендиректор "Вектора" объяснил необходимость нескольких вакцин от COVID-19

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ) "Вектор" Ринат Максютов объясняет разработку в России нескольких вакцин от коронавируса проблематичностью точно сказать, какая из них станет наиболее эффективной и безопасной. Также это дает возможность расширять применение вакцин для разных групп населения, подчеркивает он.

"В ситуации с новым патогеном нельзя с уверенностью сказать, какая технологическая платформа позволит получить наиболее эффективный и безопасный препарат для профилактики заболевания, вызванного новым коронавирусом. Кроме того, разрабатывая несколько вариантов вакцин, мы расширяем возможности их применения для разных групп населения с учетом особенностей иммунитета различных, в первую очередь возрастных, категорий граждан", - сказал Максютов в интервью "Российской газете", которое публикуется во вторник.

Есть, по его словам, "и производственная составляющая: наличие нескольких организаций, способных производить вакцину, позволяет повысить ее доступность".

Говоря о разработках ГНЦ, он отметил, что на начальном этапе рассматривалось шесть вариантов вакцин: три векторные, субъединичная, пептидная и мРНК-вакцина.

"Векторные вакцины доставляют генетический материал вируса SARS-CoV-2 в клетку с помощью так называемого вектора - другого вируса, который не вызывает заболевания. Попав в клетку человека, вектор обеспечивает синтез целевых белков и выработку иммунитета. В мРНК-вакцинах содержится только часть генетического материала вируса, что делает их более безопасными. Во многих разработках мРНК упаковывается в оболочку из липидных наночастиц, что обеспечивает более эффективную доставку", - пояснил Максютов.

"Субъединичные вакцины представляют собой фрагменты антигенов вируса, вызывающие иммунную реакцию. В свою очередь, пептидная вакцина состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков - пептидов, распознаваемых иммунной системой", - добавил гендиректор "Вектора".

"Мы рассчитываем, что необходимые для регистрации вакцины итоги исследования ее безопасности, реактогенности и иммуногенности (І-II фаза) будут подведены в сентябре 2020 года", - сказал Максютов.

Как предполагается, вакцина будет выпускаться на производственных мощностях ГНЦ "Вектор", отметил он. "У нас есть для этого все возможности", - заверил Максютов.

"А для того, чтобы увеличить объемы производства, у нас есть договоренность о привлечении индустриального партнера", - добавил он.