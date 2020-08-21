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Адвокат Ефремова заявил, что у актера расстройство личности

Адвокат Ефремова заявил, что у актера расстройство личности
Актер Михаил Ефремов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Защита актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, сообщила в Пресненском суде, что артист страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности.

"После допроса супруги Софьи, где она более подробно объяснила, что после 300 граммов он ничего не помнит, Ефремову провели экспертизу. У него выявлены органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя", - заявил адвокат Эльман Пашаев.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сторона защиты ходатайствовала о вызове для допроса в суд врачей, исследовавших психологическое состояние Ефремова.

Обвиняемый также высказался по этому вопросу: "Я просил меня осмотреть в институте имени Сербского. Там пытаются восстановить память. Но мне отказали... И в больнице имени Алексеева не смогли... Я хочу сказать... Ну и бог вам всем судья".

МоскваЗащите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актераЧитать подробнее

Суд посчитал это затягиванием процесса и отказал в удовлетворении ходатайства.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Накануне защита Ефремова представила свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Очевидец такжу сообщил, что у него проблемы со зрением: "на одном глазу нет кристаллика и зрение -3".

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 июня – 21 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Сергей Захаров Москва Эльман Пашаев

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