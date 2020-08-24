Адвокат Пашаев снова будет защищать Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого ранее отказался артист театра и кино Михаил Ефремов, вновь будет защищать его на процессе по делу о смертельном ДТП.

"Мы только что заключили соглашение", - сообщил "Интерфаксу" Пашаев.

Во время заседания Пресненского суда Москвы в пятницу Ефремов заявил, что отказывается от своих защитников Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

В свою очередь адвокат потерпевших в деле Ефремова Александр Добровинский в разговоре с "Интерфаксом" назвал сложившуюся ситуацию затягиванием процесса. По его словам, защитникам обвиняемого нужно время для обеспечения явки свидетеля, которого они хотели допросить в пятницу.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который врезался Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения. Актер не признает вину, утверждая, что ничего не помнит.