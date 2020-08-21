Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства защиты актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, об отводе судьи Елены Абрамовой.

"Ходатайство удовлетворению не подлежит", - огласила судья. Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда, отвод судье заявил адвокат актера Эльман Пашаев. По его словам, Абрамова не дает Ефремову обращаться к медикам, предоставляет потерпевшим и обвинению приоритет по делу, а также снимает вопросы адвоката к свидетелям.

"Уважаемый суд, давайте тогда казним его и все. (...) Мне Ефремов говорит, давай закончим это шоу, пусть выносят приговор. (...). Мы не можем в таком составе рассматривать дело. Ради дела, ради совести", - выступил Пашаев.

Адвокат также рассказал, что Ефремов очень возмущен судебным процессом. "Эльман, меня заказали?" - привел слова актера Пашаев. Он считает, что суд предвзят.

Ефремов тоже взял слово и принес извинения судье. Ранее в в ходе процесса Абрамова делала ему замечания, когда артист без разрешения вступал в дискуссии.

"Я приношу свои извинения, что я не сдерживался два раза. Когда были два слабых (свидетеля - ИФ): эксперт Фиалко и Кобец. Жена и Никита Высоцкий были сильными, а когда пришли слабые, чудаковатые я бы сказал, то над ними изгалялись. Извините меня!", - сказал артист.

Дело Ефремова

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Судья Абрамова

В прошлом году Абрамова вынесла приговоры по резонансным делам в отношении экс-руководителя одного из управлений антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), теперь уже бывшего полковника Дмитрия Захарченко, оправдав его по "основному" из двух эпизодов взяточничества, но отправив в колонию почти на 13 лет за другой, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых она приговорила к 1,5 годам колонии за драки и хулиганство.