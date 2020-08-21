Власти Башкирии решили изучить законность приватизации БСК

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство Башкирии, владеющей 38,28% акций АО "Башкирская содовая компания" (БСК), приступило к анализу сделки по приватизации компании, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Нас вообще очень серьезно беспокоит ситуация вокруг БСК. Во-первых, экологическая ситуация, политика по выплате дивидендов акционерами БСК, которые практически все выгребают, на модернизацию ничего не уходит. Нас сильно беспокоит непонимание и неготовность работы (с учетом факта, что Куштау разрабатываться не будет - ИФ), что Куштау больше нету как источника сырья. Я дал поручение: мы сейчас анализируем юридическую природу сделки по приватизации "Соды", анализируем, нет ли там нанесения ущерба бюджету республики", - сказал он в пятницу в ходе встречи с представителями защитников шихана Куштау.

По его словам, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась с 2010-2013 годы. "Там 56 томов дела, мы их изучаем", - сказал Хабиров.

Он добавил, что "эту ситуацию с поведением акционеров, эту корпоративную ситуацию мы так не оставим".

"Башкирская содовая компания"

"Башкирская содовая компания" была зарегистрирована в декабре 2013 года, после присоединения ОАО "Сода" к ОАО "Каустик". Решение о реорганизации "Соды" в форме присоединения к "Каустику" было принято на внеочередном собрании акционеров 17 января 2013 года. Акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика" в соотношении 19,37 обыкновенной и такое же количество привилегированных акций "Соды" номиналом 40 рублей каждая в одну обыкновенную акцию "Каустика" номиналом 100 рублей.

Как сообщалось, 19 августа Хабиров заявил, что Башкирия намерена увеличить госпакет БСК до контрольного. Переход контрольного пакета акций к республике и "разумное управление предприятием" может привести к сокращению дивидендов, поскольку при решении сырьевой проблемы БСК предполагается рассмотреть альтернативные источники сырья, говорил он.

Сейчас в Башкирии большой общественный резонанс имеет тема расширения ресурсной базы БСК за счет освоения запасов известняка (сырья для производства соды) на горе Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку шиханов.

Сырьевая база

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасы которого практически истощены, сырья компании при сохранении текущих объемов производства хватит до 2024 года.

В случае прекращения работы БСК Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды, более того, российские потребители вынуждены будут импортировать эту продукцию из-за рубежа, заявлял ранее первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

В 2018 году Хабиров принял решение о разработке Куштау. По результатам проведенных ранее геолого-оценочных работ на горе Куштау обнаружено 316,501 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, 275 млн тонн из которых - сырье для химической промышленности. По предварительным оценкам, запасов месторождения достаточно для 150 лет работы компании.

АО "Сырьевая компания" (входит в БСК) в августе 2019 года получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывала начать разработку Куштау в ближайшие несколько лет.

В начале августа текущего года компания начала на шихане вырубку лесного массива для проведения геологоразведочных работ. Это спровоцировало общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в активную фазу с противостоянием активистов представителям компании и правоохранительным органам.

В результате конфликта несколько человек были доставлены в полицию, были пострадавшие. Хабиров заявил, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение, устраивающее все стороны конфликта. В БСК сообщили, что возьмут паузу по работам и в последующем будут учитывать позицию властей по поводу разработки Куштау.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов. Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.