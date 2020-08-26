Суд отменил арест одному из защитников Куштау

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии отменил постановление об административном аресте одного из защитников горы Куштау Динислама Шамсутдинова, его дело прекращено, сообщил управляющий партнер судебного агентства "Барристер", сотрудничающего с "Апологией протеста", Айдар Муллануров.

По его словам, ВС обнаружил в административном протоколе грубые процессуальные нарушения.

"Помимо прочего, отсутствует подпись сотрудника полиции. Эти нарушения были проигнорированы судом первой инстанции, и радует, что судья Верховного суда Башкирии не смогла пройти мимо такого нарушения и вняла доводам защиты", - отметил юрист.

Верховный суд Башкирии в среду заканчивает рассматривать жалобы 17 административно арестованных во время столкновений у Куштау. В настоящее время рассмотрено 14 материалов, лишь одному из активистов срок ареста снижен с 15 до 11 суток, остальным наказание оставили прежним.

Апелляции в ВС подал 41 административно арестованный. В большинстве случаев решения суда первой инстанции остались неизменными. По данным адвокатов, одно дело вернулось в Ишимбайский городской суд на новое рассмотрение в связи с процессуальными нарушениями, пятерым активистам срок административного ареста был уменьшен.

Суммарный срок назначенных судом административных арестов участникам событий у Куштау составил 288 суток.

Глава Башкирии Радий Хабиров обещал, что поручит подготовить документы для обжалования протоколов, составленных на активистов, но звонить судьям и требовать отменить принятые решения не будет.

Люди протестовали против начала разработки шихана Куштау, горы, образовавшейся из рифов древнего Пермского моря. Хабиров в 2018 году решил, что гора будет разрабатываться как месторождение известняка. По предварительным оценкам, ее запасов хватило бы на 150 лет. Право на разработку получила структура Башкирской содовой компании (БСК). В августе на шихане начали вырубать лес. Местные жители начали протестовать, их разгоняла частная охрана и задерживали полицейские.

16 августа Хабиров неожиданно появился на крупном митинге и пообещал, что остановит работы, пока не будет найдено компромиссное решение. Затем он сказал, что добьется статуса особо охраняемой природной территории для Куштау, а республика поможет БСК найти сырьевую базу и получит контрольную долю в компании.

Власти республики рассчитывают также увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного. Кроме того, республиканское Минземимущество начало проверку законности сделки по приватизации компании. По данным правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах.