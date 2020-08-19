БСК понадеялась решить сырьевую проблему в Башкирии в течение полугода

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК) рассчитывает, что созданный главой республики координационный совет поможет решить сырьевую проблему, обсуждает снижение объемов производства. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Эдуард Давыдов в среду.

"(Если бы - ИФ) в координационный совет вошли сильные ученые, геологи, которые укажут на месторождение, где лесов нет, рек нет, особо охраняемых зон нет, местное население никак не затронуто – это устроило бы всех. Экономически завод был бы спасен", - сказал он.

Сырья компании, при сохранении текущих объемов производства, по его данным, хватит до 2024 года. "Если в течение полугода проблема не решится, надо снижать нагрузку", - сказал Давыдов.

В компании обсуждают снижение объемов производства на 30%, при этом сырья хватит до 2026 года, однако придется отказаться от экспортных поставок.

"Мы рассматриваем возможное сокращение производства, чтобы продлить работу текущего карьера. Сначала до потребности российского рынка, а дальше больше и больше. Мы не будем сокращать людей. До последнего момента будем тянуть, чтобы сохранить коллектив", - сказал Давыдов.

Порядка 20-30% оборудования завода – в частности, печи для обжига известняка, можно останавливать только на время капремонта, на срок не более пяти месяцев.

В случае если члены создаваемого совета придут к выводу, что других вариантов нет, и Куштау нужно разрабатывать, компания готова минимизировать экологический ущерб и выплатить компенсации населению. "Тогда нужно думать, как максимально сократить ущерб для экологии, максимально учесть интересы местного населения", - сказал Давыдов.

Он привел в качестве примера опыт Сицилии, где при разработке месторождения сохраняется "внешний фасад" горы. Давыдов сообщил, что возможна разработка со стороны, где нет леса, а также гипотетический вариант перемещения редких видов растений и животных на другую территорию.

В свою очередь, гендиректор АО "Сырьевая компания" (входит в БСК) Александр Шкурко сообщил, что по результатам проведенных ранее геолого-оценочных работ, на горе Куштау обнаружено 316,501 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, 275 млн тонн из которых – сырье для химической промышленности. По предварительным оценкам, запасов месторождения достаточно для 150 лет работы компании.

Вырубка леса на горе Куштау

Как сообщалось, 3 августа БСК приступила к вырубке леса на горе Куштау для геологоразведки на месторождении известняка (сырья для производства соды). Появление техники и начало вырубки леса вызвали протесты местных жителей. Активисты разбили у подножия горы палаточный лагерь и не пускали на гору тяжелую технику.

15 августа лагерь выступающих против разработки горы был разрушен, компания начала строить забор вокруг площадки из металлической сетки и колючей проволоки. Порядка 80 человек были доставлены в отдел полиции. 16 августа противостояние работников компании и приехавших на экологический субботник местных жителей продолжилось, протестующие сломали забор, построили баррикады.

Вечером 16 августа на Куштау приехал глава Башкирии Радий Хабиров, заявивший, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найден компромисс, устраивающий все стороны конфликта. Он сказал, что компания уберет технику с горы и попросил активистов покинуть лагерь. В БСК сообщили, что возьмут паузу по работам и в последующем согласятся с решением властей, принятым по поводу горы.

19 августа Хабиров заявил, что республиканские власти готовят предложение акционерам БСК о покупке акций компании. После получения контрольного пакета акций БСК предполагается рассмотреть вопрос альтернативных источников сырья для предприятия.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов. Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасы которого практически истощены. Шахтау, наряду с Тратау, Юрактау и Куштау входит в цепочку шиханов (гор).

Содовая компания настаивала, что пригодными для производства ресурсами располагает месторождение Тратау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории. Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям компании.

В случае прекращения работы БСК Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды, более того, российские потребители вынуждены будут импортировать эту продукцию из-за рубежа, заявлял ранее первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

В 2018 году врио главы Башкирии Хабиров принял решение о разработке Куштау. АО "Сырьевая компания" в августе 2019 года получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывала начать разработку нового месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет.