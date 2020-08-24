Умер второй горняк, пострадавший при обрушении в шахте в Кузбассе
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Распадская угольная компания" (РУК, входит в Evraz) подтверждает гибель второго из четверых горняков, пострадавших при обрушении горной породы в шахте 15 августа, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе компании.
В компании заверили, что окажут семье погибшего "всестороннюю поддержку".
15 августа на шахте "Ерунаковская-8" в вентиляционном штреке лавы 47-7 обрушилась горная порода, причиной которого. По мнению "Распадской угольной компании", причиной обрушения стало "сейсмическое событие".
Изначально сообщалось, что пострадали четыре горняка, затем один из пострадавших скончался.
Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
"Ерунаковская-8" - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта "Распадской угольной компании". Она была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Шахта добывает уголь коксующихся марок Ж и ГЖ. В 2018 году "Ерунаковская-8" добыла 2,2 млн тонн угля, в 2019 году планировала добыть 2,5 млн тонн.
ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".