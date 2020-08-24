Умер второй горняк, пострадавший при обрушении в шахте в Кузбассе

"Ерунаковская-8" - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта "Распадской угольной компании". Она была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Шахта добывает уголь коксующихся марок Ж и ГЖ. В 2018 году "Ерунаковская-8" добыла 2,2 млн тонн угля, в 2019 году планировала добыть 2,5 млн тонн.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".