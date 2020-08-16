"Распадская угольная компания" подтвердила гибель горняка в Кузбассе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ООО "Распадская угольная компания" (РУК, входит в Evraz) подтвердило гибель одного из четверых горняков, пострадавших при обрушении породы в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в управлении по связям с общественностью РУК в воскресенье.

"В результате происшествия четыре работника предприятия пострадали, позже один из них скончался. Семье погибшего будут произведены все необходимые выплаты. Лечение остальных пострадавших на контроле у компании", - сказали в управлении.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что скончался один из четверых пострадавших горняков.

По данным областного центра медицины катастроф, госпитализированы трое пострадавших, из них один находится в крайне тяжелом состоянии, второй - в тяжелом, третий - средней степени тяжести.

Днем в субботу на шахте произошло обрушение горной породы в вентиляционном штреке лавы 47-7, причиной которого, по мнению "Распадской угольной компании", стало сейсмическое событие. Пострадали четыре горняка.

Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Следственными органами СКР по региону возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В настоящее время все горные работы на шахте "Ерунаковская-8" приостановлены.