МЧС подтвердило травмирование четырех человек на шахте в Кузбассе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека получили травмы при обрушении породы на шахте в Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону в субботу.

"Поступил сигнал об обрушении горной породы, четыре человека травмированы, их поднимают на поверхность", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось об обрушении породы и травмировании четырех человек на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области.