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МЧС подтвердило травмирование четырех человек на шахте в Кузбассе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека получили травмы при обрушении породы на шахте в Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону в субботу.

"Поступил сигнал об обрушении горной породы, четыре человека травмированы, их поднимают на поверхность", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось об обрушении породы и травмировании четырех человек на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области.

"Ерунаковская-8" - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта "Распадской угольной компании" (РУК, входит в Evraz), она была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Шахта добывает уголь коксующихся марок Ж и ГЖ.

В 2018 году "Ерунаковская-8" добыла 2,2 млн тонн угля, в 2019 году планировала добыть 2,5 млн тонн.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".

Кузбасс Кемеровская область Ерунаковская-8

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