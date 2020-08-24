Омский врач рассказал подробности о диагностике болезни Навального

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Омские врачи сначала подозревали, что Алексей Навальный мог отравиться, но это не подтвердилось, сообщил в понедельник замглавврача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

"Диагноз "отравление" был одним из первых, он был и у "скорой помощи". Поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. Если бы мы нашли отравление, чем-то подтвержденное, то для нас это было бы намного проще. Но мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено", - сказал он.

Навальному стало плохо 20 августа утром, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание на борту. Пилоты экстренно сели в Омске. Там политика доставили в реанимацию больницы скорой помощи. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику "Шарите". Транспортировку организовал фонд Cinema for peace.

21 августа омские врачи говорили, что ядов в крови и моче пациента не нашли. По их словам, основной диагноз на тот момент был - нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Политик был в естественной коме.

24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навальный "выживет после нападения с ядом", но будет на месяцы выбит из строя как политик.