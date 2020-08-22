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В клинике Charite начали широкую медицинскую диагностику Навального

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Берлинская клиника Charite приступила к лечению Алексея Навального, врачи проводят широкую диагностику его состояния.

"Charite - Universitatsmedizin Berlin подтверждает, что принял Алексея Анатольевича Навального на лечение. В настоящее время проводится широкая медицинская диагностика", - сказали "Интерфаксу" в субботу в клинике.

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Там отметили, что комментарии относительно причин состояния Навального и дальнейшего лечения будут даны врачами после проведения обследований и консультаций с семьей.

"Исследования займут некоторое время. Поэтому мы просим вашего терпения, - добавили в клинике. - Мы сообщим, как только у нас будет информация".

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы.

Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию.

Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, оппозиционер в день госпитализации ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Однако ядов в его организме не нашли. Основной диагноз на данный момент - нарушение обмена веществ.

Как сообщили "Интерфаксу" в фонде Cinema for Peace, который организовал транспортировку Навального в Берлин, состояние его здоровья стабильное. Представитель фонда уточнил, что политика будут лечить в университетской клинике Charite.

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