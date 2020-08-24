Замглавврача омской больницы заявил о получении угроз во время лечения Навального

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил о том, что получал в свой адрес угрозы, когда в больнице находился оппозиционер Алексей Навальный.

"Я как активный участник социальных сетей получил несколько десятков угроз физического характера - ко мне, к моей семье, к моим детям. Тем более, что я не скрываю фактов, так сказать, своей личной жизни. Но это, конечно, ни на что не повлияло. Бог судья этим людям. Мы лечили человека. Он в этом был невиновен", - сказал Калиниченко в понедельник журналистам.

Между тем главврач больницы Александр Мураховский с угрозами, по его словам, не сталкивался. "Я могу сказать, что мне лично никто не угрожал - или лицо в лицо, или по телефону. Звонки в приемную мою - да, они были, их было множество, может быть, тысяча, может быть, больше", - сказал Мураховский.

По его словам, возле больницы действительно собиралось много людей. "То, что было много народу вокруг больницы, - да, это правда. Порой даже скорая помощь с трудом подъезжала для того, чтобы привезти пациента, все было там блокировано - были и такие моменты. Вели съемки пациентов, которых привозила скорая помощь, что вообще, конечно, недопустимо ни при каких обстоятельствах. Но это было", - сказал он.

Главврач отметил, что медики не услышали слов благодарности от родственников Навального.

"Я могу сказать, что мы с Юлией Борисовной, его женой, встречались у меня в кабинете, как минимум, наверное, раз пять, более того - с приглашением врачей, в том числе и врачей, прибывших к нам из Москвы, очень толковых и высококлассных специалистов, где она задавала им вопросы, а они отвечали. (...) По поводу, сказала ли она "спасибо"? Мне нет. Может, она кому-то другому сказала, но у меня в кабинете, мне или при мне, - я такого не услышал", - сказал Мураховский.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for peace.

24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить.