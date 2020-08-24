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Песков заявил, что Путин не участвовал в переговорах по перевозке Навального

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не участвовал ни в каких переговорах относительно перевозки оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Это абсолютно не прерогатива президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, принимал ли президент РФ участие в переговорах по доставке оппозиционера в Германию.

В РоссииПесков напомнил, что Навальному стало плохо именно в самолетеЧитать подробнее

Он отметил, что это было решением врачей, связанным с состоянием здоровья пациента.

Песков добавил, что не было и международных переговоров на эту тему. "Здесь нет никакого повода для международных переговоров", - сказал он.

"В данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, формальности, связанные с вылетом, были приняты очень быстро и без каких-либо проблем", - подчеркнул пресс-секретарь.

Загадочный инцидент

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет вынужденно сел в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы и подключен к аппарату ИВЛ. После того, как российские врачи дали разрешение на транспортировку Навального на лечение в Германию, утром 22 августа его доставили в берлинскую клинику Шарите. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace.

Омские врачи сообщали, что рассматривают пять возможных причин ухудшения состояния Навального. Наиболее вероятной из них называли нарушение обмена веществ. Российские медики не нашли ядов в анализах, а химический компонент, который обнаружили на коже и одежде политика, оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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