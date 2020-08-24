В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, он поправится, но несколько месяцев не сможет работать, заявил немецкому изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.

"Навальный поправится после попытки его отравить, однако как политик - не сможет работать несколько месяцев", - цитируют его немецкие СМИ.

"Я предполагаю, что он выживет, это моя интерпретация событий последних двух-трех дней", - сказал Бизиль, подчеркнув при этом, что он не является медиком и для полной ясности картины необходимо дождаться оценки немецких врачей.

По мнению главы фонда, решающим для Навального остается вопрос, сможет ли он пережить отравление без последствий и дальше заниматься своей деятельностью. Бизиль предупреждает, что в ближайшие два-три дня ясность по этому вопросу вряд ли появится.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет вынужденно сел в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы и подключен к аппарату ИВЛ. После того, как российские врачи дали разрешение на транспортировку Навального на лечение в Германию, утром 22 августа его доставили в берлинскую клинику Шарите (Charite). Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace.

Омские врачи сообщали, что рассматривают пять возможных причин ухудшения состояния Навального, наиболее вероятной из которых они называли нарушение обмена веществ. Ядов в анализах российские медики не нашли, а химический компонент, который обнаружили на коже и одежде политика, оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика.