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"Роскосмос" заявил о герметичности всех проверяемых модулей МКС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Проверка модулей на американском сегменте МКС показала, что они герметичны, люки между российским и американским сегментом откроют во вторник, сообщили в "Роскосмосе".

"По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров принято решение об открытии люков 25.08.2020 в 11:00 по московскому времени. После этого экипаж продолжит штатную программу работы на МКС", - сообщили в госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", после открытия люков экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на станции.

Ранее в госкорпорации сообщили о решении изолировать экипаж МКС в российском модуле "Звезда" для проверки давления в американском сегменте станции.

В понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительная и "еле-еле уловима приборами". По словам Рогозина, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что снижение давления также могло произойти не только из-за утечки воздуха, но и по штатным причинам.

"Снижение давления идет на станции и по объяснимым причинам. Работает система регенерации воздуха, очистки от углекислого газа, осушения воздуха. И когда мы пары воды из атмосферы убираем, давление тоже падает", - сказал Крикалев.

Он добавил, что точно локализовать источник проблемы пока не удается, он может быть и не в американском сегменте. По словам Крикалева, экипаж станции остается в российском сегменте потому, что именно к нему пристыкован корабль "Союз МС-16".

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Роскосмос

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