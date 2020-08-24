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"Роскосмос" допустил падение давления на МКС в российском сегменте

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Проблема, из-за которой падает давление на МКС, может находиться не в американском, а в российском сегменте. Об этом сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Из этого сделали нездоровый ажиотаж, говорят о разгерметизации станции, определили американцев виноватыми в этом деле. На самом деле никто ничего не знает. Просто есть железное правило, что какой бы люк ни закрывался, экипаж должен быть с той стороны люка, где пристыкован корабль", - сказал Крикалев, говоря о том, почему экипаж МКС закрылся в российском модуле "Звезда" для поиска причины падения давления.

По словам Крикалева, падение давления может происходить по штатным причинам, например, из-за работы системы регенерации воздуха.

"Поэтому пока говорить об утечках, наших или американских еще рано", - добавил он.

21 августа экипаж МКС закрылся в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте станции. "В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - заявили в "Роскосмосе" 20 августа.

В пресс-службе сообщили, что эта процедура отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента МКС.

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС обнаруживалась в ночь на 30 августа 2018 года. Тогда экипаж проверил все отсеки и нашел рукотворное отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженное отверстие герметик и закрыли его заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

В декабре 2018 года российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы изучить отверстие снаружи и взять пробы герметика. Космонавты вырезали части микрометеоритной защиты корабля, доставив их затем на Землю. Пробы были переданы следователям и направлены в лабораторию ФСБ для изучения.

Комиссия по расследованию причин появления отверстия рассматривала все возможные версии происшедшего. "Однако до сих пор специалисты склонялись в пользу версии о том, что отверстие было непреднамеренно без злого умысла просверлено при подготовке корабля к запуску на космодроме", - сказал ранее источник, знакомый с ходом расследования.

Результаты работы комиссии до сих пор не озвучены.

МКС Роскосмос

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