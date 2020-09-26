Экипаж МКС будет изолирован в российском сегменте до утра понедельника

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) будет изолирован в российском сегменте для поиска источника утечки кислорода до утра понедельника, сообщает в пятницу "Роскосмос".

"Для продолжения штатной работы Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди будут доступны модули "Заря", "Звезда", "Поиск", грузовой корабль "Прогресс МС" и пилотируемый "Союз МС" (...) Открытие люков планируется в понедельник после 11:00 (мск)", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что во время работы космонавты будут передавать оперативную информацию о состоянии атмосферы российскому и американскому центрам управления полетами.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС) и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали наличия утечек воздуха.

24 августа гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительная и "еле-еле уловима приборами". По его словам, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что снижение давления также могло произойти не только из-за утечки воздуха, но и по штатным причинам.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.