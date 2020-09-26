Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Экипаж МКС будет изолирован в российском сегменте до утра понедельника

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) будет изолирован в российском сегменте для поиска источника утечки кислорода до утра понедельника, сообщает в пятницу "Роскосмос".

"Для продолжения штатной работы Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди будут доступны модули "Заря", "Звезда", "Поиск", грузовой корабль "Прогресс МС" и пилотируемый "Союз МС" (...) Открытие люков планируется в понедельник после 11:00 (мск)", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что во время работы космонавты будут передавать оперативную информацию о состоянии атмосферы российскому и американскому центрам управления полетами.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС) и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали наличия утечек воздуха.

24 августа гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительная и "еле-еле уловима приборами". По его словам, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что снижение давления также могло произойти не только из-за утечки воздуха, но и по штатным причинам.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

МКС Роскосмос

Новости по теме

Новости

Число погибших при крушении Ан-26 под Чугуевом возросло до 25 человек

Пилот упавшего под Чугуевом Ан-26 сообщал об отказе двигателя

Пилот упавшего под Чугуевом Ан-26 сообщал об отказе двигателя

В Армении арестован один из лидеров оппозиции Гагик Царукян

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

МВД Украины сообщило о гибели 20 человек в авиакатастрофе под Чугуевом

Военный Ан-26 разбился под Харьковом

В США за несколько месяцев снесли как минимум 33 памятника Колумбу

В США за несколько месяцев снесли как минимум 33 памятника Колумбу

Власти Белоруссии подали иск о лишении tut.by статуса СМИ

Власти Белоруссии подали иск о лишении tut.by статуса СМИ
Пандемия коронавируса

ВОЗ допустила удвоение смертности от COVID-19 до старта вакцинации

Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС

Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');