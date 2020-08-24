Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

"Я сейчас не могу откомментировать этот вопрос. Конечно, мы будем разбираться: мы ошиблись или лаборатория, или это все дезинформация", - сказал Калиниченко "Интерфаксу" в понедельник.

Врач напомнил, что диагноз "отравление неизвестным веществом" у медиков был с самого начала, анализы были направлены специалистам судебно-медицинской экспертизы. "И до получения отрицательных результатов у нас все время стоял диагноз острого отравления", - сказал Калиниченко.

Ранее в понедельник немецкая клиника Charite сообщила, что результаты врачебного обследования Навального говорят об отравлении. "Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы - в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях", - сказано в заявлении клиники, поступившем в "Интерфакс".

Навального лечат атропином, исход лечения пока не известен, не исключены последствия отравления для его нервной системы, заявили в Charite.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционер в состоянии комы был помещен в реанимацию. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую клинику Charite. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace.

22 августа в Минздраве Омской области напомнили, что одной из версии состояния оппозиционера было отравление неопознанным токсином, однако, проведя анализы, омские врачи не нашли опасных веществ в организме Навального.